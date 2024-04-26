Полиция за считанные часы раскрыла убийство

Сотрудники правоохранительных органов задержали 22-летнего Сархана Алиева, подозреваемого в убийстве 40-летнего Заура Сейфуллаева. Об этом говорится в совместном сообщении Генпрокуратуры и МВД Азербайджана.

Согласно сообщению, 27 апреля поступила информация о смерти на территории Апшеронского района З.Сейфуллаева (1984 г.р.). В результате следственно-оперативных мероприятий, проведенных по горячим следам сотрудниками Апшеронской районной прокуратуры и отдела полиции, появились обоснованные подозрения в том, что С.Алиев (2002 г.р.) после приема алкоголя в одном из домов в поселке Мамедли Апшеронского района нанес удар кулаком своему знакомому З.Сейфуллаеву, в результате чего последний скончался. Затем С.Алиев закопал тело Сейфуллаева. С.Алиев был задержан сотрудниками полиции, передан следствию и арестован решением прокуратуры.

На основании первоначальных показаний С.Алиева было установлено место захоронения тела З.Сейфуллаева.

В Апшеронской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 126.3 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего за собой смерть потерпевшего).