После Хидаята Гейдарова и 21-летний Эльджан Гаджиев стал чемпионом Европы! фото, обновлено
Зелим Коцоев (100 кг) уступил в поединке за бронзу Михаэлю Коррелу из Нидерландов.
Таким образом, сборная Азербайджана завершила выступление с 2 золотыми медалями и 1 серебром.
*** 19:23
В Загребе продолжается чемпионат Европы по дзюдо.
Сегодня Эльджан Гаджиев в финале весовой категории до 90 кг встречался с венгром Криштианом Тотом и одержал досрочную победу!
На пути к чемпионству 21-летний спортсмен победил хорвата Йосипа Булича, представителя Испании Тристани Мосахлишвили, олимпийского чемпиона из Грузии Лашу Бекаури и румына Алекса Крета.
Для Эльджана это первая медаль на взрослых чемпионатах Европы.
В этом же весе Мурад Фатиев уступил в схватке за бронзу. Сегодня за бронзовую награду также поборется Зелим Коцоев (100 кг).
Напомним, ранее в Загребе Хидаят Гейдаров (73 кг) завоевал золото, а Балабей Агаев (60 кг) – серебро.