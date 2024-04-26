Яков Милатович назвал Азербайджан одним из основных инвесторов в Черногорию

19:55

Председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова в рамках официального визита в Черногорию встретилась с президентом этой страны Яковом Милатовичем. Как сообщили в отделе прессы и по связям с общественностью Милли Меджлиса, передав приветствие президента Азербайджана Ильхама Алиева Якову Милатовичу, Сахиба Гафарова вручила ему пригласительное письмо на конференцию COP29, которая пройдет в этом году в Баку.

Подчеркнув, что Азербайджан является дружественной для Черногории страной, Яков Милатович указал на развитие отношений между двумя странами. Он отметил, что Азербайджан - один из основных инвесторов в экономику Черногории, выразил удовлетворение высоким уровнем сотрудничества, особенно в сфере туризма. На встрече была подчеркнута важность дальнейшего расширения договорно-правовой базы между странами, подписания новых соглашений.

В свою очередь Сахиба Гафарова, касаясь темы отказа в подтверждении полномочий делегации Милли Меджлиса Азербайджана в Парламентской ассамблее Совета Европы в январе текущего года, заметила, что Черногория не приняла участия в голосовании по данному вопросу. Спикер также раскритиковала принятые Европарламентом в отношении Азербайджана предвзятые резолюции. Далее спикер рассказала о начавшемся между Азербайджаном и Арменией процессе делимитации, выразив надежду на скорое подписание мирного соглашения. Было отмечено, что в результате проведенных переговоров Армения согласилась вернуть Азербайджану 4 оккупированных села.

Спикер также прокомментировала перспективы открытия транспортных коридоров в регионе. В настоящее время в Карабахе и Восточном Зангезуре проводятся масштабные восстановительные и строительные работы; на этих территориях возводятся новые города и села. Сахиба Гафарова рассказала о роли Азербайджана как надежного поставщика энергоресурсов в энергетической безопасности Европы.