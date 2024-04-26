Италия вызвала посла России на ковер

«Правительство просит разъяснений по вопросу национализации Ariston Thermo Group», - написал Таяни в соцсети Х, добавив, что власти также работают над этим вопросом с Брюсселем и Берлином.

Глава МИД Италии Антонио Таяни поручил вызвать в ведомство посла РФ Алексея Парамонова в связи с передачей российской «дочки» Ariston во временное управление компании группы «Газпром».

Накануне президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче 100% акций дочерних компаний итальянской Ariston и немецкой BSH Hausgeräte в России во временное управление «Газпром бытовые системы». Согласно ему, структура «Газпрома» получит контроль над всеми российскими активами ООО «Аристон Термо Русь» и ООО «БСХ Бытовые Приборы».

Таяни назвал решение Москвы неожиданным, заявив, что Рим готов защищать итальянский бизнес на всех международных рынках.