МУС может выдать ордер на арест Нетаньяху The Times
Международный уголовный суд (МУС) может выдать ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и других высокопоставленных чиновников за боевые действия в Газе. Об этом пишет The Times.
Согласно сообщению, это может произойти уже на следующей неделе.
По данным издания, помимо Нетаньяху аналогичные ордера могут выписать на министра обороны Йоава Галанта, начальника Генерального штаба ЦАХАЛ, а также сотрудников израильских силовых ведомств.
Нетаньяху в свою очередь заявил, что любые решения МУС по Газе не повлияют на действия Израиля, но «создадут опасный прецедент».
Израиль не является участником МУС.