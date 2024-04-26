Международный уголовный суд (МУС) может выдать ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и других высокопоставленных чиновников за боевые действия в Газе. Об этом пишет The Times.

Согласно сообщению, это может произойти уже на следующей неделе.