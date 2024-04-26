Мераль Акшенер выступила с прощальной речью
В Анкаре проходит внеочередной съезд оппозиционной İYİ Parti. На съезде избирается новый председатель партии.
Отметим, что несколько дней назад лидер партии Мераль Акшенер заявила об уходе из политики. После провала на выборах в местные органы самоуправления, в которых ее партия показала низкий результат, Акшенер решила не баллотироваться на пост главы организации.
На пост председателя партии претендуют Мусават Дервишоглу, Корай Айдын, Толга Акалын, Гюнай Кодаз. Первые два тура не выявили победителя. Все определится в третьем туре.
Перед выборами основатель партии Мераль Акшенер выступила с прощальной речью. Заявив, что в последний раз выступает в качестве председателя партии, Акшенер сказала, что всегда стояла за всеми принятыми решениями и знала, что «при необходимости придется заплатить цену».
«На протяжении всей моей политической карьеры меня мотивировало только одно: это долг верности нашей нации…», - заявила Акшенер.
По ее словам, за 30 лет своей карьеры она как женщина сталкивалась с «трудностями, клеветой и угрозами», «становилась голосом нации, когда все молчали…».
«Сегодня я стою перед вами в последний раз со спокойной душой, что сделала все, что могла… не занимаясь никакими расчетами, мошенничеством…», - заявила она.
Обращаясь к членам партии, Акшенер сказала: «Вы просили у меня дом. И я сделала İYİ Party домом для вас. Отныне вы будете защищать этот дом и сохраните этот дом…».