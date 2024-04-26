Отметим, что несколько дней назад лидер партии Мераль Акшенер заявила об уходе из политики. После провала на выборах в местные органы самоуправления, в которых ее партия показала низкий результат, Акшенер решила не баллотироваться на пост главы организации.

Перед выборами основатель партии Мераль Акшенер выступила с прощальной речью. Заявив, что в последний раз выступает в качестве председателя партии, Акшенер сказала, что всегда стояла за всеми принятыми решениями и знала, что «при необходимости придется заплатить цену».

На пост председателя партии претендуют Мусават Дервишоглу, Корай Айдын, Толга Акалын, Гюнай Кодаз. Первые два тура не выявили победителя. Все определится в третьем туре.

«На протяжении всей моей политической карьеры меня мотивировало только одно: это долг верности нашей нации…», - заявила Акшенер.

По ее словам, за 30 лет своей карьеры она как женщина сталкивалась с «трудностями, клеветой и угрозами», «становилась голосом нации, когда все молчали…».

«Сегодня я стою перед вами в последний раз со спокойной душой, что сделала все, что могла… не занимаясь никакими расчетами, мошенничеством…», - заявила она.

Обращаясь к членам партии, Акшенер сказала: «Вы просили у меня дом. И я сделала İYİ Party домом для вас. Отныне вы будете защищать этот дом и сохраните этот дом…».