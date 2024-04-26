«Министерство иностранных дел Республики Таджикистан рекомендует гражданам страны временно воздержаться от поездок на территорию России на всех видах транспорта без острой необходимости», — говорится в публикации в телеграм-канале дипведомства.

МИД Таджикистана рекомендовал своим гражданам на время отказаться от поездок в Россию.

26 апреля таджикский МИД вызвал российского посла Семена Григорьева и выразил ему обеспокоенность из-за массовых отказов во въезде в Россию гражданам Таджикистана. Этому предшествовали публикации в СМИ о том, что на КПП «Сагарчин» на границе России и Казахстана застряли сотни таджикских граждан.

Представитель российского МИД Мария Захарова 27 апреля заявила о «проверочных мероприятиях» на российской границе, которые проводят » вне зависимости от гражданства лиц, пересекающих границу» на фоне повышенных мер безопасности после теракта в «Крокус Сити Холле» и сохраняющейся террористической угрозы.

По словам Захаровой, информация о застрявших машинах на границе преувеличена: «На данный момент их общее число не превышает трех десятков». «При этом более 40% иностранных граждан стремятся покинуть Россию через указанные пункты по истечении 90 дней (из 180 положенных) для того, чтобы сразу же вернуться назад и таким образом получить возможность находиться в стране в течение очередных 90 дней», — добавила она.

Представитель МИД РФ подчеркнула, что российские пограничники «находятся в прямом контакте с иностранными партнерами, с которыми у нас действует безвизовый режим, в целях урегулирования возникающих вопросов в духе добрососедства, а также партнерского взаимодействия в вопросах безопасности и борьбы с терроризмом».