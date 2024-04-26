Bakı Abadlıq Xidməti (Бакинская служба благоустройства), осуществляющая работы по реконструкции, очистке и озеленению Ханкенди, предпринимает шаги в направлении организации культурного отдыха жителей, которые вернутся на родину спустя 33 года.

Электророяль, установленный в центральном парке города, представляет собой инструмент со специальным программным обеспечением, предназначенным для использования на открытом воздухе. Рояли марки Cadenza работают как на электричестве, так и солнечной энергии. Это не только предотвращает дополнительные затраты на электроэнергию, но и позволяет транспортировать инструмент куда угодно. В отличие от классического фортепиано, новый инструмент не требует настройки.

Электророяль устойчив к влаге и ультрафиолету. Это значит, что играть на этом инструменте можно будет круглый год – в дождь, в снег, под жарким солнцем.

Следует отметить, что на улицах многих мегаполисов мира расставлены рояли. Два года назад эта практика была опробована и в Азербайджане. Bakı Abadlıq Xidməti подарила саду филармонии электрическое пианино. Этот рояль принес особое звучание, особое оживление в саду филармонии. Теперь замечательная инициатива продолжена в Карабахе.