Еще одна медаль азербайджанского паралимпийца в Испании

Азербайджанский парабадминтонист Ибрагим Алиев стал бронзовым призером международного турнира в испанском Толедо.

В парных соревнованиях он выступал вместе с турком Илкером Тузджу. Дуэт успешно преодолел групповую стадию и вышел в полуфинал, где уступил паре из Малайзии.

Это вторая бронза Алиева в Испании. Неделю назад он стал медалистом в парном разряде на турнире в городе Витория-Гастейс.