Еще одна медаль азербайджанского паралимпийца в Испании
Азербайджанский парабадминтонист Ибрагим Алиев стал бронзовым призером международного турнира в испанском Толедо.
В парных соревнованиях он выступал вместе с турком Илкером Тузджу. Дуэт успешно преодолел групповую стадию и вышел в полуфинал, где уступил паре из Малайзии.
Это вторая бронза Алиева в Испании. Неделю назад он стал медалистом в парном разряде на турнире в городе Витория-Гастейс.
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