Помощник президента и посольство США об установленных Арменией минах

Гражданское население Азербайджана почти ежедневно сталкивается с угрозой миллионов мин, установленных Арменией, говорится в публикации помощника президента Азербайджана - заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмета Гаджиева на странице в соцсети Х.

Помощник президента напомнил, что в субботу, 27 апреля, произошел еще один взрыв мины, в результате сотрудник Агентства Азербайджана по разминированию был серьезно ранен.