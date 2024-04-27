Помощник президента и посольство США об установленных Арменией минах
Гражданское население Азербайджана почти ежедневно сталкивается с угрозой миллионов мин, установленных Арменией, говорится в публикации помощника президента Азербайджана - заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмета Гаджиева на странице в соцсети Х.
Помощник президента напомнил, что в субботу, 27 апреля, произошел еще один взрыв мины, в результате сотрудник Агентства Азербайджана по разминированию был серьезно ранен.
Almost on a daily basis, Azerbaijani civilians face deadly 'remnants of war' - landmines implanted in millions by Armenia. Today, yet another #landmine blast occurred and seriously injured @ANAMA_gov_az mine clearance operative. pic.twitter.com/ozg2vMlKq5— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) April 27, 2024
Отметим, что на минный инцидент в Шушинском районе Азербайджана отреагировало и посольство США в Баку.
«Мы опечалены известием о том, что сотрудник Агентства Азербайджана по разминированию пострадал в результате взрыва мины. Соединенные Штаты твердо привержены поддержке Азербайджана в его усилиях по разминированию своих территорий. Мы разделяем горе всех жертв мин и их семей», - говорится в публикации посольства в аккаунте в соцсети X.
27 апреля сотрудник Агентства Азербайджана по разминированию Эльчин Гулиев, находясь при исполнении служебных обязанностей на территории освобожденного села Гайбалы Шушинского района, получил ранение в результате взрыва противопехотной мины.