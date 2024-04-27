В Нахчыване обсудили влияние изменения климата на охрану труда

В Нахчыване при совместной организации Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана, Государственной службы инспекции труда, а также Министерства труда и социальной защиты населения Нахчыванской Автономной Республики прошла конференция на тему «Влияние изменения климата на охрану труда». Мероприятие посвятили 28 апреля – Всемирному дню труда и 100-летию Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана.

Министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев сообщил, что в этом году страна примет COP29 — важнейшее событие 2024 года для Азербайджана. Указом президента Ильхама Алиева 2024 год в Азербайджане объявлен «Годом солидарности во имя зеленого мира».

Министр выразил мнение, что конференция служит дальнейшему повышению внимания общества, особенно работодателей, к этой теме.

Бабаев отметил, что Азербайджан ратифицировал около 60 конвенций МОТ, в том числе документы, касающиеся охраны труда, провел реформы в социальной сфере, добился успехов в области цифровизации.