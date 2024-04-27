В Москве арестован продюсер Reuters
В СИЗО отправлен продюсер новостной службы информагентства Reuters Константин Габов, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.
Меру пресечения избрал Басманный районный суд. Габов обвиняется по статьям об «участии в экстремистском сообществе». По версии следствия, журналист «принял участие в подготовке фото- и видеоматериалов для публикации на YouTube канале «Навальный LIVE». По данной статье Габову грозит лишение свободы до шести лет.
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