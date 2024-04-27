Израиль ждет ответа от ХАМАС

Члены египетской делегации, приехавшей днем ранее в Иерусалим для переговоров об освобождении заложников и сделке с ХАМАС, до сих пор находятся в Израиле, сообщают израильские СМИ.

Согласно сообщению, в пятницу переговоры с египтянами продолжались более пяти часов. Израиль согласился на большие уступки с тем, чтобы приблизить сделку по освобождению заложников. При этом остаются разногласия между Израилем и ХАМАС. Израиль настаивает на освобождении на этом этапе более 30 заложников, ХАМАС изъявлял готовность освободить 20. От числа освобождаемых заложников будет зависеть то, на какое время Израиль отложит продолжение военной операции в Газе.

Источники 12-го телеканала заявляют, что Израиль отверг требование ХАМАС о выводе войск и полном прекращении военных действий.

По информации 12-го телеканала, ожидается, что ответ от ХАМАС будет получен в течение 48 часов. Глава переговорной группы ХАМАСа Халиль аль-Хайя утром 27 апреля подтвердил получение предложений Израиля и Египта. Он заявил, что ХАМАС передаст посредникам свой ответ после изучения полученного документа.