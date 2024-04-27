В Москве нашли тело топ-менеджера ракетно-космической корпорации

В Москве обнаружили тело начальника одного из отделов ракетно-космической корпорации «Энергия», передает «Московский комсомолец».

Тело под окнами жилого дома утром обнаружили местные жители. На место происшествия вызвали экстренные службы, однако медики констатировали смерть мужчины, получившего многочисленные травмы.

Обстоятельства смерти, а также имя погибшего издание не указывает, лишь возраст — 72 года и научную степень — кандидат технических наук.

РКК «Энергия» занимается разработками космических кораблей, систем для межпланетных экспедиций и телекоммуникационных космических систем. В настоящее время компанией руководит Игорь Озар. В отношении двух бывших президентов корпорации — Владимира Солнцева и Виталия Лопоты — возбуждены уголовные дела по статьям об экономических преступлениях.