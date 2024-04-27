Американцы строят военные базы на островах вокруг Китая

США строят свои военные базы на островах в акватории у границ Китая и планируют сформировать линию «первой цепи островов» для сдерживания китайских Военно-морских сил. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на помощника министра обороны по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе Эли Ратнера.

По его словам, для этих целей было принято решение о переходе к стратегии размещения войск не на крупных военных базах, а на множестве малых.

Издание отмечает, что США продолжают размещать крылатые ракеты, подразделения морской пехоты, а также оборудуют аэродромы и военно-морские базы на территории своих союзников в АТР с целью «обуздания экспансионистских настроений Пекина». В частности, речь идет о военной базе США на острове Окинава, контингенте американских войск в Южной Корее, а также о формировании новой военной инфраструктуры на Филиппинах.