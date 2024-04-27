Участники акции требовали от властей Израиля согласиться на условия сделки, выдвигаемые ХАМАС, чтобы немедленно добиться освобождения удерживаемых в секторе Газа заложников. Кроме того, митингующие выступили за проведение в стране досрочных выборов, возлагая на нынешнее правительство во главе с Биньямином Нетаньяху ответственность за ситуацию с заложниками.

Аналогичные акции протеста состоялись и в других городах страны. В частности, как сообщило издание The Times of Israel, сотни людей собрались у дома Нетаньяху в приморском городе Кейсария. Крупная демонстрация прошла и в Хайфе.