Тысячи израильтян снова вышли на протесты видео
Новые протесты прошли вечером в субботу в Израиле. Крупнейший митинг состоялся возле комплекса правительственных зданий в Тель-Авиве.
אלפים נכנסים לחולות של קיסריה סמוך לבית של רוהמ pic.twitter.com/vEkHAlo9ub— לירי בורק שביט (@lirishavit) April 27, 2024
Участники акции требовали от властей Израиля согласиться на условия сделки, выдвигаемые ХАМАС, чтобы немедленно добиться освобождения удерживаемых в секторе Газа заложников. Кроме того, митингующие выступили за проведение в стране досрочных выборов, возлагая на нынешнее правительство во главе с Биньямином Нетаньяху ответственность за ситуацию с заложниками.
Аналогичные акции протеста состоялись и в других городах страны. В частности, как сообщило издание The Times of Israel, сотни людей собрались у дома Нетаньяху в приморском городе Кейсария. Крупная демонстрация прошла и в Хайфе.