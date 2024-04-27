Канцлер Германии не меняет своей позиции

«Есть оружие, которое можно поставить только в том случае, если можно будет сохранять контроль над всем, что с ним делается», - заявил Шольц, тем самым исключив поставку Taurus Украине.

Система вооружения, по его словам, настолько эффективна и точна, что ее можно «направить прямо в жилую комнату». «Это ответственно только в том случае, если мы сохраним контроль над управлением целями. Но мы не можем этого делать… Если бы мы сделали это, мы были бы вовлечены в войну», - заявил Шольц.

Канцлер Германии вновь заявил, что «в этой войне не будет немецких солдат и не будет военных НАТО».

В среду Шольц еще раз заявил, что решение властей Германии не отправлять ракеты Taurus Украине не изменилось. По его словам, для эффективного применения таких ракет требуется участие германских военнослужащих, а это именно та черта, которую он не хочет переступать.