Полицейский застрелил из табельного оружия начальника отделения полиции и главу отдела общественной безопасности в городе Адыяман на юго-востоке Турции. Об этом сообщил на своей странице в X (ранее Twitter) глава МВД Турции Али Ерликая.

«Около 20:15 сотрудник полиции…, работавший в полицейском управлении района Аташехир в Адыямане, ранил из собственного табельного оружия начальника полицейского управления и главу отдела общественной безопасности. Нападавший был схвачен и взят под стражу. Начальник участка и глава отдела получили серьезные ранения и были доставлены в больницу. Несмотря на усилия врачей, спасти их не удалось», - сообщил турецкий министр.

О причинах и мотивах нападавшего пока информации нет.