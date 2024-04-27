Беседовал: Эльнур Эминоглу 00:38

Освещая визит министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона в Казахстан и готовя 24 апреля репортаж о подписании соглашения о совместной деятельности Оксфордского университета с различными подразделениями Министерства образования Казахстана, редакция haqqin.az неожиданно обнаружила, что от имени руководства Оксфордского университета официальное соглашение подписала... госпожа Лейла Наджафзаде. Чтобы не теряться в догадках, корреспондент haqqin.az оперативно связался с нашей соотечественницей, чтобы получить все необходимые разъяснения, как говорится, из первых рук.

- Лейла ханум, говоря откровенно, нам было не только удивительно, но и безумно приятно увидеть в составе официальной делегации главы МИД Великобритании нашу соотечественницу… - Поверьте, для меня это высочайшая честь. Я очень горжусь тем, что как стипендиатка государственной программы Азербайджана за рубежом получила поддержку своей страны для учебы в одном из старейших в мире вузов - Оксфордском университете, где на первом этапе работала как преподаватель азербайджанского языка, а сегодня уже имею возможность всемерно поддерживать изучение других тюркских языков. Хочу особо отметить, что Оксфордский университет не только в Великобритании, но и во всей Европе стал первым высшим учебным заведением, вплотную занявшимся изучением тюркских языков в рамках программы «Бир Сёз». - Как Вы оказались в делегации министра Дэвида Кэмерона? - По рекомендации руководства Оксфордского университета. Поскольку в программу визита министра Кэмерона было включено подписание Меморандума о взаимопонимании с лондонским Вольфсон-колледжем, а также о сотрудничестве в рамках нашей инициативы «Бир Сёз» в поддержку дальнейшего изучения в Оксфордском университете казахского языка, культуры и истории.

- Что конкретно даст Ваша программа? - Она позволит ведущим лингвистам Оксфорда вместе с их казахскими коллегами разработать набор учебных материалов, адаптированных для программы изучения казахского языка. Предполагается, что это сотрудничество будет способствовать не только развитию центральноазиатских лингвистических и культурных исследований в Оксфорде, но и создаст платформу для обмена академическими достижениями и культурными знаниями между Соединенным Королевством и Казахстаном. Данная инициатива – очень важный шаг на пути развития глобального академического сообщества, связующим звеном которого является Оксфордский университет, способствующий посредством образования разнообразию, инклюзивности и межкультурному диалогу. - Лейла ханум, почему Ваша инициатива стартовала именно с Казахстана? - Я искренне верю, что за Казахстаном будущее. И мне как азербайджанке и представительнице дружной семьи тюркских народов вдвойне приятно участвовать в этом проекте. В конце концов, само понятие «Бир Сёз» — это именно то, что объединяло наших предков.

На мой взгляд, речь идет об историческом событии, подчеркивающем стремление Оксфордского университета расширить свой академический диапазон исследований Центральной Азии. Хочу особо подчеркнуть, что программа «Бир Сёз» была с большим воодушевлением встречена в академическом сообществе Оксфорда, а также среди ученых-лингвистов Казахстана. — Это в самом деле впечатляет... - Пользуясь случаем, хочу выразить искреннюю признательность президенту Азербайджана господину Ильхаму Алиеву за поддержку государственной программы по обучению азербайджанцев в ведущих учебных заведениях мира. Хочу также поблагодарить министра Высшего образования Казахстана господина Саясата Нурбека за его личное участие в поддержке преподавания казахского языка в Оксфорде, инициированное президентом Казахстана господином Касым-Жомартом Токаевым. Я верю, что благодаря энергии и мудрости руководства Республики Казахстан мы сможем реализовать все наши начинания.