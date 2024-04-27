«Флотилия свободы» из трех судов, на которых планировалось доставить в сектор Газа очередную партию гуманитарной помощи, не может выйти в море, поскольку в результате незапланированной инспекции с двух судов были сняты флаги, без чего плавание невозможно, сообщает Associated Press (АР).

По данным агентства, «прямо перед выходом флотилии в море из Турции в Газу с 5 тыс. тонн гуманитарной помощи Международный регистр судов Гвинеи-Бисау (два судна имели этот флаг) провел неожиданную инспекцию, по результатам которой флаги этой страны на судах были спущены».

«Без флага мы не можем выйти в море, - говорится в коммюнике «Флотилии свободы», выдержки из которого цитирует агентство, - это вопиющий политический шаг».

AP отмечает, что организаторы «Флотилии свободы» обвинили в произошедшем Израиль. «Очевидно и, я полагаю, это общеизвестно, что президент Гвинеи-Бисау поддерживает тесные связи с Израилем», - сообщил АР представитель организации Торстейн Дале.

«Для нас это тяжелый удар, поскольку возврат флага требует времени. На эту процедуру уйдет несколько дней, но мы не сдаемся», - добавил он.

Отметим, что среди участников «Флотилии свободы» и корреспондент haqqin.az.

Во «Флотилию свободы» входят ряд турецких и международных организаций, в том числе и тех, которые доставляли гуманитарную помощь в Газу в 2010 году, когда израильский спецназ в нейтральных водах предпринял штурм одного судна, в результате чего девять активистов погибли, многие получили ранения. Травмы тогда получили и семь израильских военных.