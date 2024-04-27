Американцы оказывали давление на Украину?

США оказывали на власти Украины давление в связи с новым законопроектом о мобилизации. Об этом сообщила американская газета The New York Times.

По данным журналистов, в то время как американские чиновники добивались одобрения военной помощи для Украины в Конгрессе, они также требовали от Киева «решить проблемы с призывом».

Издание пишет, что помощник госсекретаря США Джеймс О'Брайен в ходе своего визита в Киев отметил, что «мобилизационные усилия страны имеют не меньшее значение для стабилизации фронта и перелома хода войны, чем артиллерия».

«Украина должна быть уверена, что у нее есть люди, необходимые для борьбы», - сказал он на пресс-конференции.