Минный террор Армении: второй за сутки взрыв, есть раненый
Очередной минный инцидент произошел в Агдамском районе.
В совместном сообщении Министерства внутренних дел, Генеральной прокуратуры и Агентства Азербайджана по разминированию говорится, что 27 апреля на территории освобожденного от оккупации села Марзили Видади Гусейнов (1994 г.р.) на грейдере сбился с дороги и оказался на неразминированной территории. В результате он подорвался на противотанковой мине. С травмами правой руки Гусейнов был эвакуирован в районную больницу. В результате взрыва мины повреждена и техника.
В прокуратуре Агдамского района проводится расследование.
Отметим, ранее в субботу, 27 апреля, сообщалось, что сотрудник Агентства Азербайджана по разминированию Эльчин Гулиев, находясь при исполнении служебных обязанностей на территории освобожденного села Гайбалы Шушинского района, получил ранение в результате взрыва противопехотной мины.