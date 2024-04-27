Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киеву необходимо по меньшей мере семь зенитных ракетных комплексов Patriot.

«Важно, чтобы каждая инициатива друзей Украины помочь, в частности, с поиском и поставкой Patriot, — чтобы все это сработало как можно быстрее. Семь систем нужны Украине — и это минимум. Эти Patriot есть у партнеров», — сказал он в вечернем обращении.

У украинской армии уже есть несколько систем Patriot, поставленных западными союзниками с начала полномасштабного российского вторжения. В ближайшее время в страну прибудет одна установка из Германии.

Каждая батарея Patriot стоит около 1 млрд долларов, одна ракета — почти $4 млн.