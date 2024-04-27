Украине нужно семь комплексов Patriot так заявил Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киеву необходимо по меньшей мере семь зенитных ракетных комплексов Patriot.
«Важно, чтобы каждая инициатива друзей Украины помочь, в частности, с поиском и поставкой Patriot, — чтобы все это сработало как можно быстрее. Семь систем нужны Украине — и это минимум. Эти Patriot есть у партнеров», — сказал он в вечернем обращении.
У украинской армии уже есть несколько систем Patriot, поставленных западными союзниками с начала полномасштабного российского вторжения. В ближайшее время в страну прибудет одна установка из Германии.
Каждая батарея Patriot стоит около 1 млрд долларов, одна ракета — почти $4 млн.