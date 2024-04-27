Посещение салона красоты завершилось заражением ВИЧ

«Вампирский лифтинг» (PRP-терапия или плазмолифтинг) по-настоящему завоевал популярность среди любительниц бьюти-процедур не только в США, но и других странах после того, как о нем несколько лет назад в своих соцсетях рассказала Ким Кардашьян.

Не менее трех жительниц города Альбукерке в американском штате Нью-Мексико заразились ВИЧ-инфекцией после прохождения «вампирского лифтинга» кожи лица в салоне красоты, который работал без лицензии, говорится в отчете Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Процедура предусматривает подкожное введение плазмы крови пациента, обогащенной тромбоцитами. Игла проникает на глубину до 2,5 мм. Также инъекцию делают с помощью одной иглы. Плазма крови, содержащая белки, аминокислоты, ферменты и микроэлементы, стимулирует регенеративный клеточный процесс, происходит подтяжка кожи, уходят отеки и мешки под глазами, общий вид лица становится более свежим.

В CDC не назвали имен пострадавших, а также не указали, в каком салоне женщины прибегали к бьюти-процедуре.

Washington Post пишет, что речь идет о VIP Beauty Salon and Spa в Альбукерке. Его владелица Мария Рамос де Руис в 2022 году признала себя виновной по пяти пунктам уголовного дела о медицинской практике без лицензии и была приговорена к 3,5 годам тюремного заключения.

Положительный результат анализа на ВИЧ получили четыре женщины в возрасте от 40 до 60 лет и мужчина, состоявший в интимной близости с одной из них. Первый случай был зафиксирован еще летом 2018 года. После этого в салоне прошла проверка, которая показала, что VIP Beauty работал без лицензии, использовал грязное оборудование и не следовал установленным стандартам.

Было определено, что в зоне риска находились 59 клиентов, том числе 20, которые прибегали к «вампирскому лифтингу». Информация о зараженных собиралась в течение пяти лет.