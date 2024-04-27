Джемаль Бустани, автор haqqin.az 03:01

Как-то мне довелось побывать на одной из презентаций «города будущего» флагманского проекта программы наследного принца Мухаммеда бин Салмана - Vision 2030 - футуристического мегаполиса Неом. В 3-D графике он неизгладимо впечатлял, но пугал, рождая мысль о том, что же это на самом деле: безумный замысел гения, опередившего свое время - или же пир амбиций, оргия футуристических фантазий, не подкрепленных экономическими расчетами?

170-километровая сплошная полоса из небоскребов, где живут полтора миллиона человек, никаких автомобилей – только высокоскоростные поезда, «город в городе», плавающий на воде, и даже горнолыжная трасса – таким виделся Неом в проектах его создателей, команду которых курировал лично наследный принц и фактический правитель Королевства. И «всего» за полтора триллиона долларов и 8 лет. Теперь проект кардинально сокращают, что называется, безжалостно «урезая осетра» амбиций саудовского кронпринца. Вместо 170 километров – 2,4 к 2033 году, вместо полутора миллионов жителей – 300 тысяч, и это при самых оптимистичных раскладах. Причина банальна – Суверенный фонд благосостояния королевства, он же Государственный инвестиционный фонд отказался утверждать бюджет Неома на 2024 год. Высшие лица Королевства сумели доказать королю Салману, что этот проект им не по карману. И вместо трат на эти «излишества» лучше бы профинансировать проекты попроще, совместные с Китаем оружейные заводы, например. Или вложиться в расширение авиапарка.

Как им удалось убедить престарелого монарха отказать любимому сыну в его дорогой игрушке? Да достаточно легко. Просто сообщив ему, что из-за огромных трат на модернизацию Саудовской Аравии денежные резервы Государственного инвестиционного фонда упали до $15 миллиардов. Что является самым низким уровнем с 2020 года. И не то, чтобы у Королевства нет денег – они, конечно же, есть, и в немалых количествах. Но все же не настолько в немалых, чтобы безудержно расходовать их на строительство «города будущего», сколько бы прекрасным он в проектах бы ни был. Король доводами проникся. Проникся и Мухаммед бин Салман. Что было ему тем проще сделать что он серьезно возмужал за эти годы как государственный деятель. Его Vision 2030 – это время его молодости, когда, вбив каблуками королевских гвардейцев в фешенебельном «Карлтон Ритц» в династическую оппозицию понимание того, кто теперь в Саудовской Аравии хозяин, он решил, что теперь ему подвластно все. Что он теперь на белом верблюде и все его пожелания будут исполняться. Теперь он иной, умудренный опытом, научившийся коррелировать свое «хочу» с «могу» Саудовской Аравии.

В кругу своих единомышленников, таких же молодых, как и он, Мухаммед бин Салман любил повторять: «Мы - те, кто может решить будущее нашего поколения. Если мы не сделаем шаг вперед, то кто еще сделает?» Но сейчас он понимает, что жизнь сложнее, чем кажется, когда мечтаешь о ней с молодыми друзьями у костра в пустыне… Проект Неома забуксовал еще и потому, что у него не нашлось иностранных инвесторов. Западные бизнес-партнеры бин Салмана рассматривали «город будущего» как блажь кронпринца, который бесится от избытка нефтедолларов. Китайцы же поступили мудрее, напомнив кронпринцу о поговорке «путь в тысячу ли начинается с первого шага». То есть сказали ему примерно следующее: «Ваше высочество, проект очень хорош. Но давайте подойдем к его реализации постепенно. Там совместное оружейное производство создадим, там порты модернизируем, там инфраструктуру создадим – а вырученную от этого прибыль инвестируйте туда, куда вам заблагорассудится».