Леонид Швец, автор haqqin.az 05:25

Уже третий год мировые СМИ знакомят международную общественность с географией Украины с необычайными подробностями. Да что там международную, в Украине нередко мало кто, за исключением местных, слышал названия тех населенных пунктов, вокруг которых месяцами ведутся ожесточенные бои. Сейчас таким пунктом стал поселок Очеретино в Донецкой области. Именно рывок российских подразделений в сторону Очеретино украинские войска не смогли сдержать, что привело к глубокому вклинению в линию обороны: продвигаясь по обе стороны железнодорожной насыпи, русские смогли захватить сам поселок, до войны насчитывавший три тысячи жителей, и теперь предпринимают непрекращающиеся попытки расширить клин.

Для понимания контекста и масштаба происходящего, следует сказать, что Очеретино должно было стать одним из опорных пунктов новой линии обороны ВСУ после того, как украинские войска вышли из Авдеевки. Авдеевка, пригород Донецка, была мощным оборонительным узлом еще во время «малой» войны до массового вторжения в 2022 году, отлично подготовленным для отражения атак. Ее штурм начался в октябре минувшего года, и лишь в середине февраля из Авдеевки пришлось отступить: решающую роль в российском наступлении сыграла авиация и массовое применение КАБов – корректируемых авиабомб большой разрушительной силы, которыми обрабатывались украинские позиции вплоть до их полного разрушения. После захвата Авдеевки российское командование не стало делать паузы и постаралось максимально использовать наступательный темп для дальнейшего продвижения. Достижение успеха на этом направлении, по вектору на Покровск, районный центр в глубине украинской обороны, имеет для русских принципиальный характер. Идет третий год войны, а не выполнена одна из базовых целей «спецоперации»: значительная часть Донецкой области остается под контролем Украины.

Достаточно сказать, что тот самый поселок Очеретино, до которого добрались российские войска, расположен менее чем в тридцати километрах от Донецка. От Авдеевки до Очеретино – пятнадцать километров, и чтобы их преодолеть, понадобилось больше двух месяцев. Это при отмеченном доминировании в воздухе и десятикратном преимуществе в артиллерийских боеприпасах вследствие полугодовой задержки с американской помощью. Развитие событий в районе Очеретино – несомненный успех российских войск, однако о перерастании его до оперативного уровня говорить рано и, возможно, так и не придется. По-прежнему у вклинившихся в украинскую оборону подразделений остаются уязвимыми фланги, а снабжение двух относительно далеко продвинувшихся на запад бригад осуществляется по узкой, плотно простреливаемой полосе вдоль железной дороги шириной в несколько километров. По всему периметру линии соприкосновения нет разрывов, которые бы позволили противнику выйти на оперативный простор, а крупных резервов, которые бы можно было бросить на закрепление и развитие успеха, у группы «Центр» не осталось. В то же время и украинской стороны, очевидно, нет возможностей для разгрома вклинившихся российских частей. С наибольшей вероятностью подразделения ВСУ будут с боями отходить на новые оборонительные рубежи.