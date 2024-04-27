Посол Литвы намекнул на новые удары по Крымскому мосту

Посол Литвы в Стокгольме, экс-глава МИД страны Линас Линкявичус намекнул на новые удары по Крымскому мосту.

«Если у кого-то еще не было возможности сфотографироваться на Керченском мосту, еще есть время», - написал Линкявичус в соцсети Х, сопроводив публикацию коллажем с Крымским мостом и ракетой.

В ответ первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил следующее: «Раболепные прибалтийские американские болонки бешено лают, но будут жалостно ныть позже, когда наступит судный день, и они пожалеют о всех подобных оплошностях».