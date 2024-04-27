Российские силы ПВО за ночь сбили 17 украинских БПЛА в 4 регионах, сообщает Минобороны РФ. Девять беспилотников, как сообщается, были сбиты над территорией Брянской области, три – Курской области, два – Белгородской области и три – Калужской области.

В районе нефтебазы в городе Людиново в Калужской области упали три беспилотника, сообщил губернатор Владислав Шапша. По его словам, пострадавших и разрушений нет.

В то же время ВСУ сообщили, что сбили 5 БПЛА минувшей ночью. Четыре Shahed уничтожены в Киевской, Винницкой, Хмельницкой и Кировоградской областях, а один БПЛА неустановленного типа - в Николаевской области.