В Баварии россиянин убил двух украинцев

Двое граждан Украины были убиты в баварском городке Мурнау в районе Гармиш-Партенкирхен, передает DW. 36-летний мужчина скончался от тяжелых ножевых ранений на месте, а 23-летний молодой человек был доставлен в больницу с тяжелыми травмами, где позже также скончался.

Преступник скрылся. Вскоре в ходе розысков был задержан 57-летний подозреваемый. По данным полиции, он является гражданином РФ и проживает неподалеку от места преступления.

Задержанный находится под следствием по подозрению в двойном убийстве. Прокуратура запросила ордер на его арест. Мужчина сегодня должен предстать перед следственным судьей в районном суде.

Полиция пока не может сказать, был ли нападавший знаком с жертвами, проживавшими в районе Гармиш-Партенкирхен. «Мы все еще находимся в самом начале расследования», — сказал журналистам пресс-секретарь регионального полицейского управления Даниэль Кац. «Точный ход событий, предпосылки и мотивы теперь являются предметом уголовного расследования», — добавил он.

Отдел уголовного розыска уже обратился к общественности с просьбой предоставить информацию для выяснения обстоятельств трагедии. Свидетелей просят сообщить о возможной ссоре и иных событиях, предшествовавших убийству.