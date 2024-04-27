Маск отправился в Китай

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск сегодня отправился с визитом в Китай, сообщает Reuters со ссылкой на двух близких к ситуации людей.

В публикации подчеркивается, что гендиректор Tesla полетел в Пекин с незапланированным визитом "на второй по величине рынок для производителя электромобилей". Маск планирует встретиться с высокопоставленными китайскими чиновниками, чтобы рассмотреть развертывание программного обеспечения для полностью автономных автомобилей в стране. Кроме того, бизнесмен планирует получить разрешение на передачу за границу данных, собираемых в Китае. Это необходимо для обучения алгоритмов автономного вождения.