Зеленского обвинили в занижении потерь

Оценки предполагаемых потерь Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые озвучил президент страны Владимир Зеленский в феврале, могут быть существенно занижены, передает газета The Washington Post (WP) со ссылкой на украинского чиновника.

Собеседник издания уточнил, что власти Украины долгое время не хотели раскрывать данные о потерях и могли занизить их, поскольку разглашение может иметь негативные последствия для усилий по комплектованию личным составом и мобилизации.

После выделения дополнительного финансирования на оказание поддержки Украине администрация президента США Джо Байдена намерена сосредоточиться на других проблемах, включая попытки призвать больше военнослужащих.

В феврале президент Украины заявил, что за 2 года войны погибли 31 000 украинских военных. Количество раненых и пропавших без вести он озвучивать отказался.