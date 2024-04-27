США засомневались в Израиле

Чиновники Госдепартамента США высокого ранга сомневаются в том, что Израиль применяет американские вооружения в соответствии с нормами международного гуманитарного права. Об этом сообщило агентство Reuters.

По его данным, высокопоставленные представители Госдепа передали главе американского внешнеполитического ведомства Энтони Блинкену записку соответствующего содержания. В документе, с которым ознакомились журналисты Reuters, отмечается, что они не считают "достоверными или надежными" заверения израильского руководства относительно применения предоставленного США оружия.

В конце марта Reuters сообщило, что Израиль передал США письменные заверения в том, что поставляемое еврейскому государству американское вооружение не используется в секторе Газа в нарушение норм международного гуманитарного права.

В свою очередь газета The Washington Post, сославшись на израильских и американских чиновников, проинформировала, что Госдепартамент США получил от Израиля письмо с гарантиями, подписанное министром обороны еврейского государства Йоавом Галантом. Газета отмечала, что у Госдепартамента есть время до начала мая, чтобы оценить гарантии Израиля и отчитаться перед Конгрессом в соответствии с подписанным президентом США Джо Байденом в феврале меморандумом о национальной безопасности.