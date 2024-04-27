28 апреля исполняется 101 год со дня рождения выдающегося представителя офтальмологической науки Азербайджана, первого академика Национальной Академии наук Зарифы Алиевой. В связи с этим руководство Министерства здравоохранения посетило Аллею почетного захоронения.

Сначала были возложены цветы к могиле общенационального лидера Гейдара Алиева.

Была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, возложены венок и цветы к ее могиле.

Также возложены цветы на могилы выдающегося государственного и общественного деятеля Азиза Алиева и талантливого врача Тамерлана Алиева.