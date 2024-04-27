Министр здравоохранения о чувствительных для азербайджанцев вопросах

«Появится 8 районных центральных больниц, 8 центров семейного здоровья и 84 медпункта, - уточнил Теймур Мусаев. – Медицинские пункты будут создаваться непосредственно в селах. Один из объектов, к открытию которого мы сейчас готовимся – это городская больница в Шуше, рассчитанная на 90 коек.

Об этом в интервью телеканалу «Real TV» рассказал министр здравоохранения Теймур Мусаев, по словам которого процесс идет в координации с государственной программой «Великое возвращение».

На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана планируется построить 16 больниц и медицинских центров, а также десятки медпунктов.

Недавно, при участии президентов Азербайджана и Казахстана, прошла презентация плана Физулинской центральной районной больницы, также началось строительство аналогичного объекта в Агдаме на 210 коек. Другими словами, идет масштабная работа, и ее динамика полностью нас устраивает».

Коснувшись темы реформ в сфере здравоохранения по стране, Теймур Мусаев уделил особое внимание преимуществам так называемых электронных рецептов.

«За последний год в азербайджанском обществе развернулась широкая дискуссия о ценах на лекарства, поддельных препаратах и случаях разного рода мошенничеств в этой сфере, - отметил глава Минздрава. - В целом, для людей этот вопрос крайне чувствителен. Именно для того, чтобы обеспечить необходимую прозрачность, мы и внедрили систему электронных рецептов. В принципе, ее можно назвать единой платформой, объединяющей фармацевтов, врачей и, собственно, граждан-пациентов. Последние, к примеру, могут сравнить стоимость выписываемых им лекарств с ценой, установленной на те же препараты Тарифным советом. Использовать эту систему легко, достаточно лишь зарегистрироваться. Мы рассчитываем, что электронные рецепты почти полностью заменят традиционные».

По словам Теймура Мусаева, в Министерстве здравоохранения довольны результатами внедрения системы обязательного медицинского образования.

«Дорогостоящие процедуры и хирургические операции стали более доступными, - утверждает министр. - И это - последовательный процесс. С каждым днем и месяцем список оказываемых услуг пополняется. Так, в последний, обновленный пакет вошло 3.315 услуг. То есть, за год прослеживается позитивная динамика, которая, как мы надеемся, сохранится и в будущем».

Комментируя недавний всплеск заболеваний корью в стране, министр заверил, что, за счет мер по вакцинации, ситуацию удалось взять под контроль. При этом Теймур Мусаев подтвердил, что Азербайджан располагает достаточным количеством вакцин от кори для граждан всех возрастов.