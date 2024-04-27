Дмитрий Рой, автор haqqin.az 12:13

Завершился визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай, в ходе которого он встретился с Си Цзиньпином. У Китая и США серьезные проблемы в отношениях, и если уж говорить об американо-китайских качелях – то вверх, то вниз, то горячо, то холодно – то самое время констатировать, что сегодня эти отношения находятся в самой низкой точке.

В Америке близятся выборы, на которых Байдену хотелось бы выставить себя в лучшем свете, а значит, нужно говорить избирателям то, что им нравится. И как-то сглаживать ошибки американского истеблишмента, допустившего бесконтрольный и стремительный рост Китая до уровня единственного экономического конкурента. Рывок Пекина вызывает раздражение Вашингтона, который привык, что задает всему миру правила игры. И тут выясняется, что теперь появился Китай. А на смену дешевой китайской рабочей силе пришли китайские же роботы и искусственный интеллект китайской разработки. На новом заводе Xiaomi, изначально делавшем смартфоны, теперь делают 40 электромобилей в час и практически без прикосновения рабочих рук. И это только один из примеров. Америка здесь, впрочем, не только здесь, отстает от Китая – отстает серьезно, и это отставание с каждым днем все нарастает. 100% солнечных батарей, производящихся в мире, критически зависимы от китайских комплектующих. И все это произошло за американские же технологии и инвестиции. Обидно, да?

Так более того, у Пекина появились и внешнеполитические амбиции. Которые, кстати, он научился капитализировать, получая за это очень «вкусные» дивиденды. Европа, Африка, Персидский залив, Латинская Америка, Австралия – на земле не осталось места, куда бы не проник китайский бизнес. Пожалуй, только пингвины Антарктиды не испытали на себе китайской экономической экспансии, но как знать, что будет завтра. Раздражение США выплеснулось в слова Байдена на предвыборном митинге в Пенсильвании: «Они не соревнуются. Они жульничают. Да, они жульничают». Вашингтону хотелось бы иного, цитирую того же Байдена: «Мы не ищем боя с Китаем, мы ищем соперничества с ним, но честного соперничества». Читай - американским правилам. А раздражение и досада – плохой советчик. Поэтому резкий тон Блинкена в Пекине был вполне понятен, в том числе и китайцам. Которые к высказываниям американского госсекретаря отнеслись с воистину конфуцианской невозмутимостью. Дескать, мы вашу озабоченность понимаем, но руганью делу не поможешь, давайте искать конструктивное решение.

Впрочем, не забывая Блинкена время от времени одергивать. «Соединенные Штаты приняли бесконечный поток мер по подавлению экономики, торговли, науки и технологий Китая, - сказал во время встречи с ним глава китайской дипломатии Ван И. – Это не честная конкуренция, а сдерживание, которое не устраняет риски, а создает риски». Заодно и ответив Байдену по поводу его рассуждений о «жульничестве» и «честном соперничестве». Но при всех трудностях диалога дальнейшего обострения кризиса в американо-китайских отношениях усилиями двух сторон удалось избежать. Был достигнут консенсус из пяти пунктов, который выглядит следующим образом: во-первых, стороны договорились продолжать усилия по стабилизации и развитию китайско-американских отношений в соответствии с указаниями глав двух государств. Во-вторых, стороны договорились поддерживать высокоуровневые обмены и контакты на всех уровнях. В-третьих, стороны анонсировали проведение первого заседания китайско-американского межправительственного диалога по искусственному интеллекту, продолжение консультаций по руководящим принципам китайско-американских отношений, проведение нового раунда двусторонних консультаций по вопросам Азиатско-Тихоокеанского региона и морским делам Китая и США. В-четвертых, стороны примут меры по расширению межгосударственных культурно-гуманитарных обменов. И в-пятых, стороны будут поддерживать консультации по актуальным международным и региональным вопросам и укреплять коммуникацию между специальными посланниками обеих сторон. Конечно, это может и не совсем то, чего бы хотелось сторонам, но в нынешних условиях это максимум возможного. Главное – что диалог будет продолжен, а там и предвыборная гонка закончится.

Говоря об американо-китайских отношениях, в последнее время просто нельзя обойти вниманием «российский фактор». Во время визита Блинкена в российских медиа развернулась какая-то пьяная вакханалия, другого выражения и не подберешь, по поводу того, как китайцы всячески «унижали» американского госсекретаря и что Пекин ответил нет американским требованиям отказаться от «поддержки» Москвы в российско-украинском конфликте. Право, не хочется разбирать весь этот бред. Поэтому ограничусь двумя фактами. Первый – Китай существенно снизил поставки в Россию высокотехнологичного оборудования. И второй - китайские банки продолжают задерживать и возвращать внешнеторговые платежи российских компаний под угрозой вторичных санкций со стороны США. «Не проходят даже обычные платежи, из России деньги уходят, а в Китае банк-корреспондент задерживает платеж и не пускает дальше. Деньги возвращаются даже не за подсанкционный товар», - говорят в российских компаниях-импортерах.