Вашингтон-Пекин, алло, у нас проблемы! наша аналитика

Дмитрий Рой, автор haqqin.az

Завершился визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай, в ходе которого он встретился с Си Цзиньпином.

У Китая и США серьезные проблемы в отношениях, и если уж говорить об американо-китайских качелях – то вверх, то вниз, то горячо, то холодно – то самое время констатировать, что сегодня эти отношения находятся в самой низкой точке.

Рывок Пекина вызывает раздражение Вашингтона, который привык, что задает всему миру правила игры. И тут выясняется, что теперь появился Китай

В Америке близятся выборы, на которых Байдену хотелось бы выставить себя в лучшем свете, а значит, нужно говорить избирателям то, что им нравится. И как-то сглаживать ошибки американского истеблишмента, допустившего бесконтрольный и стремительный рост Китая до уровня единственного экономического конкурента.

Рывок Пекина вызывает раздражение Вашингтона, который привык, что задает всему миру правила игры. И тут выясняется, что теперь появился Китай. А на смену дешевой китайской рабочей силе пришли китайские же роботы и искусственный интеллект китайской разработки.

На новом заводе Xiaomi, изначально делавшем смартфоны, теперь делают 40 электромобилей в час и практически без прикосновения рабочих рук. И это только один из примеров. Америка здесь, впрочем, не только здесь, отстает от Китая – отстает серьезно, и это отставание с каждым днем все нарастает. 100% солнечных батарей, производящихся в мире, критически зависимы от китайских комплектующих. И все это произошло за американские же технологии и инвестиции. Обидно, да?

На новом заводе Xiaomi, изначально делавшем смартфоны, теперь делают 40 электромобилей в час и практически без прикосновения рабочих рук

Так более того, у Пекина появились и внешнеполитические амбиции. Которые, кстати, он научился капитализировать, получая за это очень «вкусные» дивиденды. Европа, Африка, Персидский залив, Латинская Америка, Австралия – на земле не осталось места, куда бы не проник китайский бизнес. Пожалуй, только пингвины Антарктиды не испытали на себе китайской экономической экспансии, но как знать, что будет завтра.

Раздражение США выплеснулось в слова Байдена на предвыборном митинге в Пенсильвании: «Они не соревнуются. Они жульничают. Да, они жульничают». Вашингтону хотелось бы иного, цитирую того же Байдена: «Мы не ищем боя с Китаем, мы ищем соперничества с ним, но честного соперничества». Читай - американским правилам.

А раздражение и досада – плохой советчик. Поэтому резкий тон Блинкена в Пекине был вполне понятен, в том числе и китайцам. Которые к высказываниям американского госсекретаря отнеслись с воистину конфуцианской невозмутимостью. Дескать, мы вашу озабоченность понимаем, но руганью делу не поможешь, давайте искать конструктивное решение.

Но при всех трудностях диалога дальнейшего обострения кризиса в американо-китайских отношениях усилиями двух сторон удалось избежать

Впрочем, не забывая Блинкена время от времени одергивать. «Соединенные Штаты приняли бесконечный поток мер по подавлению экономики, торговли, науки и технологий Китая, - сказал во время встречи с ним глава китайской дипломатии Ван И. – Это не честная конкуренция, а сдерживание, которое не устраняет риски, а создает риски». Заодно и ответив Байдену по поводу его рассуждений о «жульничестве» и «честном соперничестве».

Но при всех трудностях диалога дальнейшего обострения кризиса в американо-китайских отношениях усилиями двух сторон удалось избежать. Был достигнут консенсус из пяти пунктов, который выглядит следующим образом: во-первых, стороны договорились продолжать усилия по стабилизации и развитию китайско-американских отношений в соответствии с указаниями глав двух государств.

Во-вторых, стороны договорились поддерживать высокоуровневые обмены и контакты на всех уровнях. В-третьих, стороны анонсировали проведение первого заседания китайско-американского межправительственного диалога по искусственному интеллекту, продолжение консультаций по руководящим принципам китайско-американских отношений, проведение нового раунда двусторонних консультаций по вопросам Азиатско-Тихоокеанского региона и морским делам Китая и США.

В-четвертых, стороны примут меры по расширению межгосударственных культурно-гуманитарных обменов. И в-пятых, стороны будут поддерживать консультации по актуальным международным и региональным вопросам и укреплять коммуникацию между специальными посланниками обеих сторон. Конечно, это может и не совсем то, чего бы хотелось сторонам, но в нынешних условиях это максимум возможного. Главное – что диалог будет продолжен, а там и предвыборная гонка закончится.

США и Китай анонсировали проведение первого заседания китайско-американского межправительственного диалога по искусственному интеллекту, продолжение консультаций по руководящим принципам китайско-американских отношений

Говоря об американо-китайских отношениях, в последнее время просто нельзя обойти вниманием «российский фактор». Во время визита Блинкена в российских медиа развернулась какая-то пьяная вакханалия, другого выражения и не подберешь, по поводу того, как китайцы всячески «унижали» американского госсекретаря и что Пекин ответил нет американским требованиям отказаться от «поддержки» Москвы в российско-украинском конфликте.

Право, не хочется разбирать весь этот бред. Поэтому ограничусь двумя фактами.

Первый – Китай существенно снизил поставки в Россию высокотехнологичного оборудования.

И второй - китайские банки продолжают задерживать и возвращать внешнеторговые платежи российских компаний под угрозой вторичных санкций со стороны США. «Не проходят даже обычные платежи, из России деньги уходят, а в Китае банк-корреспондент задерживает платеж и не пускает дальше. Деньги возвращаются даже не за подсанкционный товар», - говорят в российских компаниях-импортерах.

Китайские банки продолжают задерживать и возвращать внешнеторговые платежи российских компаний под угрозой вторичных санкций со стороны США

Китайские банки до того усложнили проверки российских контрагентов, что запрашивают информацию даже о миноритарных конечных владельцах, на все комплаенс-процедуры уходят месяцы, все это время деньги висят, и товары не поставляются. Какие тут еще нужны комментарии по истинной позиции Пекина в отношении российско-украинского конфликта?

Штатам и Китаю есть что обсудить помимо России, а главное - вокруг России мир не вертится, как бы это ни пытались представить российские пропагандисты. А все эти бесконечные поиски унижений иностранных лидеров китайцами выглядят так, будто Москва — это такая влюбленная девочка-подросток, которая очень боится, что объект ее влюбленности уйдет к кому-то другому.

Возлюбленный Россией Китай должен оказывать знаки внимания и любви только ей, а с другими он может встречаться только с двумя целями: 1) рассказать им о своей любви к нам! и 2) показательно оскорбить. Может, пора российскому истеблишменту уже как-то повзрослеть?