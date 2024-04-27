Россия хочет продолжать «динамику» в Украине

Россия должна поддержать «нынешнюю динамику» на фронте в Украине, когда «в рядах противника нарастает паника». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«И это информация прямо с первых рук: там, с той стороны, растет паника. Нам сейчас очень важно эту динамику поддержать. Очень важно не останавливаться и идти по пути выполнения», - сказал Песков.

По его словам, «коллективный Запад и Украина будут проверять Россию на слабо», но главное - не «поддаться этому».

«То, что та сторона - я имею в виду «коллективный Запад плюс один», я бы так назвал уже ту сторону - будет нас тестировать «на слабо», это однозначно. Нам главное это «слабо» никогда не показать», - подчеркнул представитель Кремля, комментируя поставки Западом ракет Киеву.