Украина может перехватить инициативу на фронте

Вооруженные силы Украины смогут в ближайшие месяцы стабилизировать линию фронта, полагают эксперты из Института изучения войны (İSW).

Эксперты считают, что Украина сможет начать ограниченные контрнаступательные операции в конце 2024 или начале 2025 года.

По мнению исследователей, хорошо снаряженные украинские войска смогут предотвратить значительное продвижение России во время ее ожидаемого наступления летом.