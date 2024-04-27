Украина может перехватить инициативу на фронте
Вооруженные силы Украины смогут в ближайшие месяцы стабилизировать линию фронта, полагают эксперты из Института изучения войны (İSW).
Эксперты считают, что Украина сможет начать ограниченные контрнаступательные операции в конце 2024 или начале 2025 года.
По мнению исследователей, хорошо снаряженные украинские войска смогут предотвратить значительное продвижение России во время ее ожидаемого наступления летом.
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