Иран и Индия создают военный союз?

Министр обороны Ирана бригадный генерал Мохаммад Реза Аштиани заявил, что развитие оборонного и военного сотрудничества Ирана с Индией «может способствовать повышению безопасности и стабильности в регионе». На встрече с министром обороны Индии Гиридхаром Арамане в Астане Аштиани заявил, что две страны расположены в стратегически важном регионе, сообщает Press TV.

Встреча состоялась на полях 21-й сессии министров обороны стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

«Многочисленные возможности сотрудничества между Тегераном и Нью-Дели могут быть использованы для установления мира и безопасности в чувствительном регионе Западной Азии и на Индийском субконтиненте», - добавил он.

Глава Минобороны Ирана подчеркнул, что Тегеран и Нью-Дели должны укрепить сотрудничество, чтобы предотвратить возрождение террористической группировки ИГИЛ, призвав обе стороны провести дополнительные консультации о событиях в Афганистане.