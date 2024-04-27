Завтра будет жарко
Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается преимущественно без осадков. Будет дуть умеренный юго-восточный ветер, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.
Температура воздуха составит ночью 13-18° тепла, днем - 25-30° тепла. Атмосферное давление будет выше нормы - 765 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха составит ночью 50-60%, днем - 30-40%.
В районах Азербайджана осадков преимущественно не ожидается, однако днем на некоторых горных территориях возможны кратковременные осадки, грозы. Ночью и утром местами туман, умеренный восточный ветер.
Температура воздуха составит ночью 12-17° тепла, днем - 26-31° тепла, в горах ночью - 9-14° тепла, днем - 15-20° тепла.