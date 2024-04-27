Почему Египет так боится операции Израиля?

Египет подготовил чрезвычайный план, который будет реализован начиная со следующего вторника в случае расширения израильского маневра в направлении Рафаха, сообщает катарское издание «Аль-Араби Аль-Джадид».

По данным издания, в Северном Синае и районе Суэцого канала отменены празднества, а также отдан приказ поднять уровень боевой готовности до самого высокого. В рамках подготовки к операции в Рафахе были отменены отпуска медперсонала, а больницам этих районов предписано перенести все хирургические операции в другие районы.

Издание также сообщает, что эти решения были приняты по итогам состоявшихся в Каире переговоров главы ШАБАК и начальника Генштаба Израиля с египетским военным руководством армии.

«Несмотря на попытки Бара и Ха-Леви развеять обеспокоенность Египта по поводу возможных результатов операции в Рафахе и объяснить, что присутствие сил ЦАХАЛ в районе Рафаха и на Филадельфийской оси не будет постоянным, есть немало проблем, которые беспокоят египтян».

Издание задается вопросом, почему именно Рафах вызывает такие опасения у египетской стороны, а также у США и других стран?

«Никакой особой интриги здесь нет: в Рафахе находятся свыше миллиона беженцев. Ухудшение гуманитарного кризиса в связи с широкомасштабными действиями может привести к массовым жертвам, тотальному хаосу, а также к коллапсу того, что осталось от медицинской системы. Международные гуманитарные агентства могут прекратить свою работу, и тогда сотни тысяч палестинцев могут начать штурмовать границу в Рафахе.

Сказать, чем закончится такой сценарий, сегодня не может никто, но ясно, что Египет особенно встревожен этой ситуацией.

Есть и еще один нюанс: как только ЦАХАЛ начнет действовать в районе Филадельфийской оси, он может обнаружить тоннели ХАМАС, которые ведут в Египет. В Каире же лишь недавно утверждали, что никакой контрабанды и тоннелей там нет. Может получиться конфуз.

Отсюда и повышенная активность Египта, и попытка оказать максимальное давление на ХАМАС и на Израиль с тем, чтобы продвинуть сделку и отстрочить этот сценарий», - отмечается в статье.