России предрекли успехи на фронте

Аналитики американского Института изучения войны прогнозируют, что ближайшие недели, пока Украина будет ожидать прибытия американской помощи на фронт, российские войска, вероятно, добьются значительных тактических успехов, но вряд ли смогут сломить украинскую оборону.

У российских сил есть возможность добиться значительных тактических успехов в районе Авдеевки и достичь оперативно значимой цели, захватив Часов Яр, но ни одна из этих попыток, скорее всего, не перерастет в оперативно значимый прорыв фронта в ближайшей перспективе, не говоря уже о том, чтобы вызвать крах украинской линии обороны в Донецкой области.

Вполне вероятно, что в ближайшие месяцы Украина стабилизирует фронт и сможет начать ограниченные контрнаступательные операции в конце 2024 или начале 2025 года, считает ISW.