Володин: Финляндия не сможет развиваться без России

Решение властей Финляндии закрыть контрольно-пропускные пункты на границе с Россией «навредит» гражданам европейской страны, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По словам Володина, восточные районы Финляндии «развивались благодаря контактам с РФ, и сейчас экономический рост замедлился». Депутат добавил, что «в Финляндии уже разорились многие бизнесмены, запускавшие проекты в туристической сфере и ориентированные на Россию, так как поток путешественников значительно поредел».

«Это не что иное, как первые результаты вступления Финляндии в НАТО и, как следствие, потери суверенитета. И кого они этим наказали?» - добавил Володин.