Азербайджанская гребчиха Диана Дымченко завоевала право выступать на Олимпиаде-2024 в Париже.

Она успешно выступила на Европейском олимпийском квалификационном турнире в венгерском Сегеде, заняв 2-е место в соревнованиях по академической гребле на дистанции 2000 метров и завоевав одну из трех путевок в Париж.

В последний раз азербайджанская гребля была представлена на Олимпийских играх в 2016 году.

Это 18-я олимпийская лицензия Азербайджана. На данный момент право выступать в Париже получил 21 представитель нашей страны.

Ранее путевки завоевали Руслан Лунев (пулевая стрельба, 10 метров), Мурад Аллахвердиев (бокс, 80 кг), Магомед Абдуллаев (бокс, свыше 92 кг), Анна Скидан (легкая атлетика, метание молота), Зохра Агамирова (художественная гимнастика), Магомедхан Магомедов (вольная борьба, 97 кг), Сенан Сулейманов (греко-римская борьба, 77 кг), Хасрет Джафаров (греко-римская борьба, 67 кг), Гашим Магомедов (таэквондо, 58 кг), Ниджат Гусейнов (бокс, 51 кг), Сельджан Махсудова (прыжки на батуте), Алиаббас Рзазаде (вольная борьба, 57 кг), Гаджи Алиев (вольная борьба, 65 кг), Туран Байрамов (вольная борьба, 74 кг), Осман Нурмагомедов (вольная борьба, 86 кг), Георгий Мешвилдишвили (вольная борьба, 125 кг) и женская сборная Азербайджана по баскетболу 3x3.