Британия о гигантских потерях российской армии

Россия за три года войны в Украине потеряла убитыми или ранеными почти полмиллиона человек, заявил парламентский заместитель государственного секретаря по вооруженным силам Великобритании Лео Докерти.

«По нашим оценкам, около 450 000 российских военнослужащих были убиты или ранены, еще десятки тысяч дезертировали с момента начала конфликта. Число погибших военнослужащих, служивших в российских частных военных компаниях (ЧВК), неясно.

По нашим оценкам, уничтожены, брошены или захвачены украинцами более 10 000 российских бронемашин, в том числе около 3 000 основных боевых танков, 109 самолетов, 136 вертолетов, 346 беспилотных летательных аппаратов, 23 военно-морских корабля всех классов и более 1 500 артиллерийских систем всех типов».

В феврале The New York Times, ссылаясь на источник в Пентагоне, оценила потери ВС РФ убитыми и ранеными в Украине в 300 тысяч человек. При этом раненых стараются как можно быстрее вернуть в строй без учета их физических возможностей.

Ранее в Русской службе Би-би-си по открытым данным подсчитали медианный срок жизни российского зэка на войне. По их данным, получилось, что в ЧВК «Вагнер» 50% бывших заключенных погибали на третьем месяце службы, а в отрядах Минобороны «Шторм Z»/«Шторм V» - на втором.