Иракцы борются с геями

Парламент Ирака принял законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за однополые отношения сроком заключения от 10 до 15 лет, сообщает Reuters. Стоит отметить, что предыдущий вариант законопроекта предлагал смертную казнь за однополые отношения.

В законе также предусмотрено лишение свободы на срок от семи лет для тех, кто "пропагандирует" гомосексуальность или проституцию. До трех лет тюрьмы смогут получить за "смену пола" трансгендерные люди.

Сторонники изменений говорят, что они "помогут защитить религиозные ценности в стране".