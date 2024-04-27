Все о политике в Азербайджане: вязка кошек, песнь о госперевороте и Бахтияр Гаджиев с девушкой
В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжается процесс по уголовному делу общественного активиста Бахтияра Гаджиева. Как сообщает корреспондент haqqın.az, в качестве потерпевшей была допрошена блогер Ульвия Аловлу.
Перед допросом Аловлу подсудимый предложил посмотреть видеозапись инцидента, возникшего между ним и потерпевшей. Однако судья Али Мамедов ответил, что просьба Гаджиева может быть удовлетворена только в случае необходимости.
Отметим, что одно из обвинений, выдвинутых против Гаджиева, связано с дошедшим до суда инцидентом между ним и блогером Аловлу. В частности, утверждается, что Гаджиев неоднократно оскорблял Аловлу, оказывал на нее давление и даже ударил ее в здании суда.
Предположительно, спор между обвиняемым и потерпевшей возник из-за… кошек. Аловлу рассказала, что они познакомились в 2020 году в соцсети Facebook, где Гаджиев написал, что хочет повязать свою кошку с ее котом. Однако стандартная переписка двух «кошатников» перетекла в итоге в политическую плоскость.
«Он думал, что меня кто-то к нему подослал, - заявила на суде Ульвия Аловлу. - А из пяти родившихся котят не отдал мне ни одного».
В результате на фоне возникших между ними разногласий из-за котят Гаджиев написал об Аловлу крайне нелицеприятный статус в сети Facebоok, а блогер в ответ назвала общественного деятеля «кошачьим вором».
Судья предупредил Аловлу, что слово «вор» является уголовным термином и его не следует использовать без постановления суда.
Далее Аловлу рассказала, что Гаджиев четыре раза пытался силой вломиться в ее квартиру, в результате чего ей пришлось обращаться в суд.
«Когда Бахтияр узнал об этом, - рассказа на суде Ульвия Аловлу, - он заявился на место работы моей сестры, ругался там матом и оскорблял нашего покойного отца».
Отвечая на вопросы прокурора, Аловлу сообщила, что во время последнего инцидента в суде Гаджиев нанес ей травмы, потребовавшие госпитализации, и попросила наказать общественного деятеля.
В свою очередь, Бахтияр Гаджиев обвинил блогершу во лжи и поинтересовался, обращалась ли она куда-либо в связи с государственным переворотом, который он якобы готовит.
«Да, я повторила твои слова», - ответила блогер.
Суд продолжится 3 мая.