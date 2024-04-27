Германия против конфискации российских активов

Германия выступает категорически против планов по изъятию замороженных российских активов на восстановление и поддержку Украины. В Берлине опасаются, что это создаст прецедент и спровоцирует новые иски против Германии за преступления Второй мировой войны, пишет американская газета The Wall Street Journal.

В Германии считают, что активы России следует оставить неприкосновенными, чтобы их можно было использовать как рычаг в любых мирных переговорах.

Как указывает газета, Берлин заявляет, что международное право запрещает частным лицам предъявлять иски против государств в иностранных судах и что государственные активы защищены от конфискации. Немецкие чиновники отметили, что нарушение этого принципа в случае с Россией может подорвать давнюю правовую позицию Германии.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия в случае изъятия активов «будет бесконечно отстаивать свои интересы в судах, конфискация российских активов станет гвоздем в гроб западной экономической системы».