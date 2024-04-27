В Польше заявили: Путина лучше остановить сейчас, чем потом

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предупредил Германию, что Владимир Путин не удовлетворится одной Украиной, если ему дадут победить. Об этом он сказал в интервью Bild am Sonntag и другим медиа издательской группы Axel Springer.

"У нас есть выбор: либо мы имеем побежденную российскую армию за пределами Украины, либо победившую российскую армию на границе с Польшей. И тогда Путин поступит так же, как Гитлер поступил с Чехословакией: он возьмет промышленность и людей в Украине и мобилизует их для продолжения войны. Лучше остановить Путина в Украине, в 500-700 км отсюда", — сказал Сикорский.

Он напомнил, что Россия много раз нападала на Польшу, поэтому он "нисколько не удивится", если Путин захочет сделать это снова. В этот раз, надеется Сикорский, Россия проиграет.

"Немецких политиков, похоже, устраивает, что Россия будет готова [к нападению на НАТО] только через четыре-пять лет, а к тому времени будет готова и Германия. Но дело в том, что прежде чем Россия придет в Германию, она должна будет добраться до некоторых других стран. Россия много раз нападала на Польшу за 500 лет нашей истории. Поэтому мы нисколько не удивимся. Россия проиграет, потому что мы, Запад, намного сильнее России. Сегодня Украина сражается не в одиночку. В отличие от прошлых лет, мы не будем сражаться в одиночку", — сказал польский министр.