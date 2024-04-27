Пашиняна с супругой заметили в кафе ВИДЕО
Премьер-министра Армении Никола Пашиняна с супругой Анной Акопян заметили в одном из кафе города Севан.
April 28, 2024
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Премьер-министра Армении Никола Пашиняна с супругой Анной Акопян заметили в одном из кафе города Севан.
April 28, 2024
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