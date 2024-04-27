Известны пары плей-офф в Баскетбольной лиге Азербайджана
В Баскетбольной лиге Азербайджана (ABL) завершился регулярный сезон.
В заключительном матче 18-го тура «НТД-ИНДИГО» обыграл «Шеки» со счетом 85:70.
Результаты других матчей тура: «Сабах» - «Хазри» - 77:65, «Гянджа» - «Сумгаит» - 86:82, «Серхедчи» - «Нефтчи» - 69:73, «Хырдалан» - «Джалилабад» - 90:84.
Турнирное положение:
1. «Сабах» - 33 очка (18 матчей)
2. «НТД-ИНДИГО» - 32 (18)
3. «Хазри» - 31 (18)
4. «Хырдалан» - 30 (18)
5. «Нефтчи» - 30 (18)
6. «Серхедчи» - 25 (18)
7. «Сумгаит» - 24 (18)
8. «Гянджа» - 23 (18)
9. «Джалилабад» - 23 (18)
10. «Шеки» - 19 (18).
Таким образом, «Сабах» и «НТД-ИНДИГО» напрямую вышли в полуфинал. В четвертьфинальных сериях встретятся: «Хазри» - «Серхедчи» и «Хырдалан» - «Нефтчи». Победитель первой пары сыграет в полуфинале с «НТД-ИНДИГО», а второй – с «Сабахом».