Известны пары плей-офф в Баскетбольной лиге Азербайджана

Отдел спорта

В Баскетбольной лиге Азербайджана (ABL) завершился регулярный сезон.

В заключительном матче 18-го тура «НТД-ИНДИГО» обыграл «Шеки» со счетом 85:70.

Результаты других матчей тура: «Сабах» - «Хазри» - 77:65, «Гянджа» - «Сумгаит» - 86:82, «Серхедчи» - «Нефтчи» - 69:73, «Хырдалан» - «Джалилабад» - 90:84.

Турнирное положение:

1. «Сабах» - 33 очка (18 матчей)

2. «НТД-ИНДИГО» - 32 (18)

3. «Хазри» - 31 (18)

4. «Хырдалан» - 30 (18)

5. «Нефтчи» - 30 (18)

6. «Серхедчи» - 25 (18)

7. «Сумгаит» - 24 (18)

8. «Гянджа» - 23 (18)

9. «Джалилабад» - 23 (18)

10. «Шеки» - 19 (18).

Таким образом, «Сабах» и «НТД-ИНДИГО» напрямую вышли в полуфинал. В четвертьфинальных сериях встретятся: «Хазри» - «Серхедчи» и «Хырдалан» - «Нефтчи». Победитель первой пары сыграет в полуфинале с «НТД-ИНДИГО», а второй – с «Сабахом».